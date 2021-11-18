Киев, 18 ноября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече в Киеве обсудили вопросы синхронизации энергосистем двух республики с европейской континентальной сетью ENTSO-E. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба украинского министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Синхронизация — это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии», — сказал Галущенко.

Он добавил, что у украинской стороны есть опыт работы с европейскими рынками, которым она готова делиться молдавскими партнёрами. Спыну заявил, что Кишинёв поддерживает инициативу Киева.

Напомним, Украина прекратила закупать газ напрямую в России. Вместо этого Киев договорился о поставках «реверсивного» газа по более высокой цене от стран Евросоюза, покупающих голубое топливо в России. В 2021 году на фоне кризиса отношений Киева с Москвой и Минском на Украине разразился энергетический кризис.