Саратов, , 15:49 — REGNUM Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил разработать краткосрочную программу социально-экономического развития региона. В настоящее время действует стратегия, принятая пять лет назад, сообщает пресс-служба правительства субъекта федерации.

Флаг Саратовской области

По словам Бусаргина, в действующую программу периодически вносятся корректировки. Для развития основных сфер жизнедеятельности, особенно в условиях пандемии, важно краткосрочное и детальное планирование, отметил председатель областного правительства.

Перед министерством экономического развития поставлена задача в течение двух месяцев разработать программу социально-экономического развития Саратовской области до 2024 года. Новый документ должен стать основой в работе всех министерств и структурных подразделений регионального правительства.

Основными задачами программы должны стать улучшение демографической ситуации в регионе, увеличение количества рабочих мест, повышение производительности труда, рост объема инвестиций, доходов населения и уровня бюджетной обеспеченности. Стратегия будет опираться на текущую экономическую ситуацию, мероприятия в рамках нацпроектов и новых поручений президента РФ по поддержке населения.

Как сообщало ИА REGNUM, для саратовских предприятий, чья деятельность продолжает оставаться под ограничениями (транспорт, общепит, гостиничный бизнес, кинотеатры, санаторно-курортная деятельность, туризм, организации конференций и выставок, культура, досуг и спорт) планируют продлить на 2022 год пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 2% вместо 6% и 7,5% вместо 15%.

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