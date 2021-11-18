Афины , 18 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Греции снизился до 13%, говорится в отчете Греческого статистического управления от 17 ноября.

Флаг Греции

Для сравнения, в августе 2021 года безработица составляла 13,9%, а в сентябре 2020 — 16,5%. Более конкретно, число безработных в сентябре составило 609 501 человек, что на 169 335 меньше, чем в сентябре 2020 года (-21,7%), и на 45 571 (-7%) меньше, чем в августе 2021 года. Уровень безработицы среди женщин снизился до 16,9% с 20,3% в сентябре 2020 года, а среди мужчин — до 9,8% с 13,4% соответственно.

В возрастной группе 15−24 лет уровень безработицы снизился до 28% с 29,5% в сентябре 2020 года, в то время как в возрастной группе 25−74 года он снизился до 12,2% с 15,7% соответственно. Число занятых составило 4 081 787 человек, что на 3,6% больше по сравнению с сентябрем 2020 года и на 0,2% больше по сравнению с августом 2021 года.