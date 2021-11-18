18 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 17:14 — REGNUM В ряде регионов России для пожилых людей старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Вакцинация людей старше 60 лет на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM

Обязательную вакцинацию ввели в Санкт-Петербурге, Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях, в Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, в Башкирии, Татарии, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Не подлежат вакцинации лишь те граждане, у которых имеются медицинские противопоказания.

Мобильные бригады выезжают к тем, кто не может самостоятельно дойти до процедурного кабинета Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перед прививкой терапевт измеряет давление Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вакцина «ЭпиВакКорона» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вакцинация людей старше 60 лет на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM

В министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали о том, кто в настоящее время может не прививаться. Медотвод получают граждане с аутоиммунными заболеваниями или аллергией на другие прививки. К временным причинам относится простуда, ОРВИ, кишечные инфекции и любые вирусные заболевания. Подождать с прививкой придётся и беременным женщинам до 21 недели включительно.

Вакцинация на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM

Анкетирование перед вакцинацией Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вакцинация людей старше 60 лет на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вакцинация людей старше 60 лет на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в Ставропольском крае 287 957 человек в возрасте 60+ получили вакцину. В Ессентукской городской поликлинике для тех, кто не может самостоятельно добраться до прививочного кабинета или не хочет посещать общественные места с большим скоплением людей, созданы мобильные бригады, состоящие из терапевта и медсестры. Прививают вакциной «ЭпиВакКорона», перед процедурой — обязательный осмотр терапевта. Практика вакцинации на дому ведётся с апреля текущего года, за это время полный цикл прошли чуть больше пятисот человек.

Медики выезжают на дом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Мобильная бригада медиков Денис Абрамов © ИА REGNUM

Медики выезжают и в пригород Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перед прививкой медработник измеряет давление Денис Абрамов © ИА REGNUM

Вакцинация на дому Денис Абрамов © ИА REGNUM

По состоянию на 18 ноября 2021 года в Ставрополье зарегистрировано 106 669 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.