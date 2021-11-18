Липецк, , 15:45 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Липецкой области улучшается, сообщил глава региона Игорь Артамонов на совещании в администрации области.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка остается напряженной и ежедневный прирост заболевших держится в пределах 400 человек, заметно снизилось количество госпитализаций», — сказал Игорь Артамонов.

За 17 ноября в госпитали региона поступил 101 пациент, в то же время 145 человек были выписаны. Ежедневно растет число свободных коек в госпиталях. Подобная положительная динамика сохраняется на протяжении нескольких дней. В данных условиях управление здравоохранения предлагает сократить количество коек в госпиталях до 2500, направив высвободившиеся ресурсы на оказание плановой медицинской помощи.

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По оценке специалистов, снижение количества тяжёлых случаев связано с прививочной кампанией. Так, среди граждан старше 50 лет темпы заболеваемости сократились на 14,6%. На сегодняшний день в регионе однократно привиты 602 тыс. 14 человек. План выполнен на 75,1% без учёта повторной вакцинации. Завершили вакцинацию 523 тыс. 803 человека.