Пудож, , 15:52 — REGNUM Пудожский районный суд Карелии не встал на сторону сотрудника сферы образования, который пытался вернуться к работе после того, как его отправили в неоплачиваемый отпуск из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе суда.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пудожский районный суд обратился работник образовательного учреждения, который решил оспорить решение руководства об отстранении от работы без сохранения заработной платы в связи с отказом вакцинироваться от коронавирусной инфекции. В иске житель республики сослался на Конституцию РФ, где сказано, что никто не может без добровольного согласия быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Кроме того, истец указал, что вакцинация — дело добровольное. А поскольку препараты, по его мнению, в настоящий момент не прошли соответствующие клинические испытания, он не желает проводить вакцинацию. Вместе с тем, будучи отстраненным от работы, он лишился средств к существованию. В связи с чем просил суд признать приказ работодателя об отстранении незаконным и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

В свою очередь работодатель с иском не согласился и пояснил, что прививка от коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной для работников сферы образования. Работники вправе отказаться от вакцинации, однако работодатель не вправе допускать указанных сотрудников к работе. Ввиду чего просил в иске отказать.

«Суд, выслушав участвующих в деле лиц, изучив представленные доказательства, проанализировав действующее законодательство, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований, поскольку занимаемая истцом должность входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, постановлением Главного государственного санитарного врача по Республики Карелия установлены сроки проведения вакцинации, в том числе в сфере образования. Работник образования обязан предоставить своему работодателю справку о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании не позднее чем за шесть месяцев, либо медицинский отвод от вакцинации.

«Поскольку таковые документы истцом представлены не были, истец категорично заявил об отказе от вакцинации, работодатель обоснованно в силу предписаний ст. 76 Трудового кодекса РФ отстранил работника от осуществления трудовой деятельности», — уточнили в суде.

Таким образом оснований для удовлетворения требований работника суд не усмотрел.

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