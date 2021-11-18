Москва, 18 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Испытания Россией противоспутникового оружия важны по ряду причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Во-первых, для совершенствования обороны страны от воздушных угроз, исходящих не только от других государств, но и из космоса.

Во-вторых, для отработки взаимодействия между различными родами и видами войск, повышения их мастерства, наработки опыта.

В-третьих, для укрепления потенциала отечественной промышленности, определения правильности конструкторских решений, подтверждения статуса технологически развитой державы.

Результаты испытаний помогут в укреплении обороноспособности страны, повысят интерес к производимым в России вооружениям и военной технике со стороны других государств.

Это, в свою очередь, может привести к заключению контрактов на их поставку, укрепит статус РФ как одного из ведущих экспортёров вооружений и военной техники», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, развертывание российских войск «вблизи Украины» и уничтожение спутника в космосе по-прежнему беспокоят американское военное командование, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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