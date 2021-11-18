София, , 15:44 — REGNUM Практика использования так называемых «Зеленых сертификатов» (документов о прививках против коронавируса COVID-19) в Болгарии будет использоваться в течение ближайшего полугода или до момента снятия жестких карантинных ограничений в стране. Об этом 18 ноября со ссылкой на министра здравоохранения Республики Болгария Стойчо Кацарова сообщил болгарский телеканал Nova ТВ.

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«В настоящее время мы наблюдаем резкое снижение случаев заболевания коронавирусом, и этому процессу не в последнюю очередь способствовала система «Зеленых сертификатов», — отметил, в частности, он. — Люди, получившие необходимые прививки, по предъявлению этого документа могут посещать общественные места, а другие граждане просто остаются дома». В то же время С. Кацаров подчеркнул, что карантинные меры не подразумевают разделения жителей РБ по признаку вакцинации. «Зеленый сертификат» является рекомендованным, но не обязательным документом», — резюмировал министр.

Напомним, общенациональный карантин в связи с COVID-19 в Болгарии был введен 21 октября нынешнего года. Ограничительные меры предполагают запрет на посещение кафе, кинотеатров и торговых центров лицам без документа о прививках. Ранее в Софии, Варне, Бургасе и других крупных городах РБ прошли массовые акции против вакцинации от коронавируса.

По состоянию на 18 ноября число заболевших COVID-19 граждан РБ составило 666 тысяч человек. Из них скончались 26 840 пациентов.