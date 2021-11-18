Ташкент, 18 ноября 2021, 15:43 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому хоким (губернатор) Ташкентской области Даврон Хидоятов назначается хокимом (мэром) города Чирчика, сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
«Соответствующими указами президента Республики Узбекистан Даврон Абдулпаттахович Хидоятов освобожден от должности хокима Ташкентской области и назначен хокимом города Чирчика», — сообщил Асадов.
Ранее 18 ноября сообщалось, что исполняющим обязанности хокима Ташкентской области указом президента Узбекистана назначен Зоир Мирзаев.