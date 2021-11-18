Москва, , 16:13 — REGNUM Члены общественного движения «Ветераны России» планируют отправить запрос в Минобороны с требованием призвать 19-летнего блогера Даню Милохина в армию. Об этом 18 ноября пишет издание «Дни.ру».

Даня Милохин Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, члены общественной организации надеются, что таким образом блогер перестанет заниматься «эпатажем» и поймёт, что такое патриотизм. По словам участников движения, они «прямо сейчас» занимаются запросом в Минобороны.

Ранее «МУЗ-ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ. Одной из причин стало появление Дани Милохина в платье на премии, которую транслировал телеканал.

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