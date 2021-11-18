Таллин, , 15:43 — REGNUM В четверг, 18 ноября, в Таллинский порт после многолетней работы за рубежом вернулся многофункциональный ледокол Botnica, принадлежащий эстонской компании TS Shipping. Об этом сообщил местный портал ERR.

Ледоколы skeeze

Отмечается, что последние четыре года ледокол работал на условиях аренды в арктических территориальных водах Канады.

С 20 декабря 2021 года по 20 апреля 2022 года судно будет работать в подчинении Департамента водных путей Эстонии, обеспечивая работу северных портов Эстонии в течение зимы.

В Пярнуском заливе ледокольные работы выполняет судно EVA-316, в резерве Транспортного департамента для работ в Финском заливе остается ледокол Tarmo.

MSV Botnica — это многофункциональный ледокол, построенный в 1998 году на судостроительном заводе Aker Finnyard в Раума, Финляндия. Длина судна составляет 97,3 метра, ширина — 24,3 метра. Во льдах толщиной до 80 сантиметров судно может передвигаться со скоростью до восьми узлов.

Судно было приобретено Эстонией за 50 млн евро в декабре 2012 года на смену бывшему ледоколу Tarmo, эксплуатировавшемуся еще с начала 1960-х годов. C ледокол связан скандал в местных СМИ, согласно публикациям которых государство значительно переплатило при покупке Botnica у западной фирмы. Кроме того, эксплуатация ледокола слишком дорого обходится госбюджету. Тогда было решено отдать его в длительную аренду Канаде.