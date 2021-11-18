Лос-Анджелес, США, , 15:42 — REGNUM Адвокат Квентина Тарантино Брайан Фридман прокомментировал действия компании Miramax, которая подала на режиссёра в суд из-за его желания продать в виде NFT (невзаимозаменяемых токенов) не вошедшие в фильм фрагменты сценария «Криминального чтива». Об этом 18 ноября сообщает портал Screen Rant.

Тарантино

Фридман заявил, что с соглашением между Miramax и Тарантино всё «ясно как день и ночь», отметив, что согласно контракту режиссёр имеет полное право продать NFT со своим сценарием. Он добавил, что «неуклюжая попытка» кинокомпании помешать режиссёру «потерпит неудачу».

Юрист назвал решение Miramax «бездумным», поскольку в ходе судебного процесса будет раскрыта конфиденциальная информация о контрактах кинематографистов и выплатах. Фридман подчеркнул, что это «непоправимо запятнает» репутацию кинокомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Miramax потребовала от Квентина Тарантино приостановить NFT-аукцион, но режиссёр отказался выполнять эти требования. После этого компания обратилась в суд.

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