Таллин, , 15:38 — REGNUM

Брак NGDPhotoworks

Женатые студенты получают от эстонского государства весьма щедрую денежную поддержку — до 440 евро в месяц. Это подталкивает некоторых молодых людей к фиктивным бракам. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETVсо ссылкой на собственное расследование.

Сообщается, что в Эстонском студенческом союзе уже подтвердили, что фиктивные браки — явление не новое и не редкое. В целом у студента есть два способа получить поддержку во время учебы. Первый — стипендия, которая, как правило, зависит от успехов в учебе. Со стипендиями в Эстонии туго, а критерии для их получения строгие, сообщила телепередача.

Второй способ — основанное на потребностях учебное пособие. Его государство выплачивает студентам из малообеспеченных семей. По словам критиков, получить его — все равно что пролезть через игольное ушко. Для получения такого пособия ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 569 евро, то есть родитель должен получать минимальную зарплату. При этом ребенок считается членом домохозяйства родителей до 24 лет.

Однако, рассказала телепередача, если студенты до 24 лет вступают в брак, то они, согласнозакону, образуют отдельное домохозяйство, и если доход этого домохозяйства недостаточный, то студенты получают право на пособие в размере до 220 евро в месяц на человека.

Для студентов это большая сумма, ее, к примеру, хватает на оплату аренды сьемного жилья.

Сообщается, что всего на подобное пособие в Эстонии претендовали порядка 6 000 студентов, однако государство удовлетворило запросы лишь 170 из них.

По словам юриста Эрки Писуке, речь идет о предоставлении ложных сведений. За такое полагается штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.