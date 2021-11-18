Москва, , 15:37 — REGNUM Польша — заинтересованное лицо. Транзит газа через её территорию делает Польшу в экономическом плане прямым конкурентом «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream.com

«В такой ситуации в СМИ неизбежно будут попадать громкие заявление со стороны различных представителей страны. Однако реального влияния такие заявления, конечно, не имеют.

Газопровод строится между Россией и Германией, а Польша лишь формально участвует в сертификации, что фактически не даёт ей никаких возможностей по задержке проекта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.

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