Москва, 18 ноября 2021, 15:37 — REGNUM Польша — заинтересованное лицо. Транзит газа через её территорию делает Польшу в экономическом плане прямым конкурентом «Северного потока — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что Германии следует отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.
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