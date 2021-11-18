Ташкент, 18 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Российский инвестор Иван Степаненко, который вложил финансовые средства в экономику Узбекистана, обратился с открытым письмом к президенту республики Шавкату Мирзиёеву, сообщает Узметроном.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Как отмечает издание, 19 ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев совершит визит в Москву.

«Не будем лукавить, этот текст мы специально приурочили к предстоящему событию. Но совсем не для того, чтобы нагадить, а поскольку не видим иной возможности «достучаться до небес», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что с нерешенными проблемами в Узбекистане принято взывать к первому лицу государства, «не надеясь на беспристрастность и объективность тех, кто в силу возложенных на них обязанностей должен отвечать за соблюдение законности».

«Не столь давно мы опубликовали материал «Иван да кидалово», в котором шла речь о том, как в Узбекистане относятся к российскому бизнесу, сдуру поверившему в намерения новой власти обеспечить всем без исключения предпринимателям гарантии деятельности и равенство перед законом», — отмечается в публикации.

Сдуру потому, подчеркивает издание, что кто-то действительно поверил и рискнул своими деньгами.

«А столкнувшись с откровенным мошенничеством, поощряемым нашими «независимыми» судами, остался у разбитого корыта», — подчеркивается в публикации.

Как говорится в открытом письме российского инвестора в адрес президента Узбекистана, опубликованном в Узметроном, созданные Иваном Степаненко предприятия на протяжении десяти лет занимают ведущие позиции в Узбекистане в обеспечении средствами промышленной безопасности, в том числе предприятий стратегического значения.

«На настоящий момент нами создано около ста новых рабочих мест», — пишет предприниматель.

«Только в текущем году нашими предприятиями в качестве налогов было уплачено более 4,5 млрд сум, а за период 2016—2021 годов — более 14,7 млрд сум (один доллар составляет на сегодня 10 700 сумов — Прим. ИА REGNUM)», — отмечает Степаненко.

Вместе с этим, указывает инвестор, он вынужден обратиться к президенту Узбекистана за помощью в решении возникшей проблемы, «поскольку все иные способы восстановления законности и справедливости я практически исчерпал».

«Последние события подорвали мою веру в соблюдение законов, честность и добросовестность местных предпринимателей, судебную систему», — подчеркивает бизнесмен.

В своем письме он информирует президента Узбекистана о том, что в 2016—2018 годы вложил 9,2 млрд сумов в качестве дольщика в строительство нежилых и жилых помещений в строящихся домах в Ташкенте.

Застройщик — компания «REAL HOUSE», по договору сторон должен был передать эти объекты в 2017—2018 годах, «однако вместо этого в 2018 году он заключил с АКБ «Асакабанк» ипотечные договора, поставив данные помещения в качестве залога, и получил банковский кредит для своих собственных нужд».

«Как предприниматель могу сказать, что здесь имеет место быть преступный умысел «REAL HOUSE» и банка «Асака» — присваивать средства инвесторов, используя свои рычаги и связи», — подчеркивает Степаненко.

Предприниматель указал, что свои доводы, прежде чем обратиться к главе Узбекистана, он неоднократно излагал во всех правоприменительных и судебных инстанциях.

«Результата как не было, так и нет. Мои права как были нарушены, так нарушаются и по сей день», — сетует бизнесмен.

Предприниматель сообщил президенту, что такая ситуация сложилась ввиду того, что действующее законодательство Узбекистана на момент подписания договоров не предусматривало такого понятия, как «дольщик».

"И этим умело пользовались недобросовестные застройщики, реализуя схемы повторной продажи выкупленных объектов. В сложившейся ситуации предприниматель оставался незащищенным и терял инвестированные средства», — подчеркивает Степаненко.

В заключении предприниматель отмечает, что не знает, что делать в сложившейся ситуации.

«Возможно, это реалии Узбекистана? Не думаю, что это так! Однако моя вера в законность постепенно угасает», — резюмирует в письме Степаненко.