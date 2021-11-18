Курган, , 15:35 — REGNUM Школьники Курганской области с 22 ноября вернутся к традиционному формату обучения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются за парты. Кроме того, с 22 ноября разрешены занятия в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности.

Студенты вузов, колледжей и техникумов с 22 ноября перейдут на смешанную форму обучения: практические занятия будут проходить в очном режиме, теоретические — дистанционно.

Напомним, курганские школьники и студенты колледжей после осенних каникул сразу же перешли на дистанционный формат обучения.

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