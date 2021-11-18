Краснодар, , 16:06 — REGNUM Четверых детей, пострадавших при взрыве газа в городе Гудермесе, доставили в Краснодар. Их перевезли вертолетом для лечения в ожоговом центре краевой клинической больницы №1 Краснодара, сообщили 18 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вертолет санавиации Adm44.ru

У детей поражено от 15 до 55% поверхности тела. Они находятся в реанимации. Состояние пациентов тяжелое, им понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ, сообщил главный врач краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в одном из частных домов в чеченском городе Гудермесе прогремел взрыв газа, который вызвал разрушение дома. В момент хлопка газовоздушной смеси в помещении находились пятеро детей в возрасте от трех до 12 лет. Четверо из них получили ожоги и были госпитализированы.

Ситуацию взял под контроль глава республики Рамзан Кадыров. Он обратился за помощью к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

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