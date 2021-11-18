Москва, , 15:34 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о смягчении ограничения на получение поддержки для малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

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Согласно изменениям, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки будет содержаться информация о совершенном нарушении порядка и условий оказания поддержки, в том числе вид нарушения, дата признания субъекта малого или среднего предпринимательства совершившим такое нарушение, срок устранения нарушения, установленный органом или организацией, предоставившими поддержку, а также информация об устранении бизнесом такого нарушения в указанный срок.

Сейчас в реестре содержатся также сведения о наличии нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.

Прописывается, что в оказании поддержки должно быть отказано в случае, если с момента признания малого или среднего бизнеса совершившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения нарушения порядка и условий оказания поддержки при условии соблюдения им срока устранения такого нарушения, установленного органом или организацией, предоставившими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием средств поддержки или представлением недостоверных сведений и документов, с момента признания субъекта МСП совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.

Сейчас действует — с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

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