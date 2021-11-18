Архангельск, , 16:00 — REGNUM В 2021 году исполняется 310 лет со дня рождения великого русского ученого-естествоиспытателя Михаила Васильевича Ломоносова. По этому случаю в Архангельске уже начались памятные мероприятия. Об их программе рассказала журналистам 18 ноября проректор по образовательной деятельности Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Людмила Морозова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Ломоносов. Портрет

«Со вчерашнего дня 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова в регионе отмечается большими мероприятиями под общим названием «Ломоносовские чтения». И все эти три дня в этом году у нас здесь делегация Российской Академии наук в главе с ее руководителем Александром Сергеевым», — сообщила Людмила Морозова.

К празднику была обновлена экспозиция музея Ломоносова. В ее формировании принимали участие историки, сотрудники СФУ.

Еще 17 ноября были вручены Ломоносовские премии. Возложение цветов к памятнику Ломоносову состоится 19 числа.

«Для нас день рождения Ломоносова всегда была дата, отмечаемая в университете. Проходило большое количество мероприятий, студенческие «Ломоносовские чтения», региональные», — добавила Морозова, отметив масштаб сегодняшних торжеств в связи с круглой датой.

Напомним, что Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (по новому стилю) в 1711 году. Роль Ломоносова в развитии российской науки невозможно переоценить. Отдельный вклад он внес в становление высшей школы России, в связи с чем учрежден День преподавателя высших учебных заведений, который также будет отмечаться 19 ноября.