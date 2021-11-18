Кишинёв, 18 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Парламент Молдавии в 2022 году планирует провести административно-территориальную реформу. Об этом 18 ноября заявил на телеканале TVR Moldova депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Владимир Боля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Он сообщил, что районную администрацию планируется сократить, а вместо районов сделать три крупных региона: Север, Центр и Юг.

«Районы уже устаревшая тема. Я был на севере республики, и председатель района сказал, что с районами нужно просто покончить», — сказал Боля.

Он добавил, что планируется и значительное сокращение части муниципалитетов. Госуслуги граждане должны будут получать за счет оцифровки процессов и модренизации органов власти на местах.

Стоит отметить, что в Молдавии подобные реформы проводили в 1999 году, когда президентом республики был Пётр Лучинский. Сельское население тогда лишилось доступа к основным соцуслугам. На волне недовольства в 2001 году на президентских выборах победил лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. Районные управы были возвращены.