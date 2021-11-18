Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 18 ноября 2021, 15:33 — REGNUM В Калужской области начата проверка по факту внезапной смерти 18 ноября несовершеннолетней девочки в посёлке Воротынск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
Следователями проводится проверка. Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы — внезапная смерть. Телесных повреждений и патологий не выявлено. Экспертные исследования продолжаются. Устанавливаются условия жизни, воспитания и учебы ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ситуацию оперативно прокомментировали в правительстве области.
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