Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, 18 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Калужской области начата проверка по факту внезапной смерти 18 ноября несовершеннолетней девочки в посёлке Воротынск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Корзухин Алексей. Девочка. 1877

Следователями проводится проверка. Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы — внезапная смерть. Телесных повреждений и патологий не выявлено. Экспертные исследования продолжаются. Устанавливаются условия жизни, воспитания и учебы ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ситуацию оперативно прокомментировали в правительстве области.

«В социальных сетях появилась информация о смерти ребёнка в Воротынске после того, как он якобы съел конфету, и о нахождении других детей в реанимации по той же причине. Действительно, в посёлке Воротынск умер несовершеннолетний. В настоящее время правоохранительными органами выясняются все причины и обстоятельства. Информация о том, что смерть произошла в результате отравления, не подтверждена. Детей, поступивших в больницы с симптомами отравления, на сегодня нет», — сообщается в официальной информации областного правительства.