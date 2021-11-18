Волгоград, 18 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Свыше тысячи деревьев и кустарников высадят в сквере имени 8 марта в Центральном районе Волгограда. Подрядчик работ уже определён, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации города.

Mos.ru Саженцы

Дополнительное благоустройство стало возможным благодаря экономии средств по итогам конкурсов по реконструкции городских парков в 2021 году. Муниципалитет направит на работы 2,5 млн рублей. В сквере уже высадили более 300 деревьев и кустарников, вскоре к ним добавят ещё тысячу растений. Должный уход за насаждениями обеспечит система полива протяжённостью 15 км.

В сквере имени 8 марта осенью 2021 года в рамках основного проекта уложена тротуарная плитка на площади 6,5 тысячи кв. метров, установлены около 100 светильников, смонтирована детскую площадку и спортивную зону.