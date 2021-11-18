Москва, , 15:29 — REGNUM Не очень понятно, почему из всех видов продовольствия, ускоренно дорожающих в 2021 году, Министерство сельского хозяйства России решило сосредоточиться именно на картофеле, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Картофель © ИА REGNUM

«И почему, если в соседних странах имеются избыточные запасы картофеля и они готовы отдавать его дешевле, чем российские производители, особенно с учетом затрат на транспортировку, к ним ещё не выстроились в очередь российские оптовики и торговые сети.

Конечно, в ряде соседних стран климатические условия лучше, чем в России, а рабочая сила дешевле. С другой стороны ряд других издержек, в частности, расходы на топливо и удобрения, у наших аграриев ниже.

Да и тенденция роста цен на продовольствие является всемирной, так что мало оснований ожидать, что кто-то станет продавать дешевле мировых цен.

Конечно, наше государство может обнулить для импортеров пошлины и даже оплатить перевозку, но это уже может нанести удар по нашим производителям.

Картофель хранится куда хуже, чем зерно, сахар или крупы, при избытке предложения на рынке его придется продавать по любой цене, которую предложат оптовики и торговые сети.

Вряд ли после этого российские аграрии в 2022 году захотят отдавать под эту культуру большие площади, отдав предпочтение тем видам продукции, которые не так волнуют регулирующие органы.

А вот высокая цена на картофель, напротив, позволит им вложиться в расширение посадок, качественный посадочный материал, технику и удобрения, так что вероятность того, что в 2022 году темпы роста цен снизятся, увеличивается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз России совместно с Минпромторгом работает над возможностью расширения закупки картофеля у поставщиков из стран СНГ.

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