Москва, 18 ноября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно запущена в Белом море. Президенту России Владимиру Путину доложили об этом, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, уточнили в ведомстве, доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море. Её запустили с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Как сообщало ИА REGNUM, ракету «Циркон» выпустили по морской мишени в акватории Белого моря в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. Цель была поражена прямым попаданием.

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