Липецк, , 15:26 — REGNUM Свыше трёх миллионов тонн сахарной свеклы нового урожая переработано на заводах Липецкой области, сообщил руководитель региона Игорь Артамонов.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Уборка сахарной свеклы подходит к завершению — осталось собрать урожай с 600 гектаров. К 17 октября получено 3 млн 966 тысяч тонн. Урожайность свеклы составила 363,5 ц/га (345,7 ц/га — в 2020 году). В 2021 году площади под сахарной свеклой в регионе были увеличены на 13%. — Урожай вырос уже на 11% по сравнению с 2020 годом. Средняя сахаристость свёклы составила 19,01%. Уже выработано 458,5 тыс. тонн сахара. Регион занимает второе место в стране по производству сахара. Также Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки 38,769 тыс. кубических метров сиропа.

«Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям региона», — отметил Игорь Артамонов.