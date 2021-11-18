Москва, , 15:26 — REGNUM Российский Крым — это исторический факт и защитная реакция на события в Киеве, так прокомментировала посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская новость о том, что власти Украины поприветствовали принятие комитетом Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Об этом она сама написала в своём телеграм-канале.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Жаль, что ситуация с правами человека в Украине украинскую власть и международную организацию не тревожит и не беспокоит, а лишь права крымчан заботят их. И абсолютно неважно, как на самом деле обстоят дела в Крыму, так как все они далеки от нас. Главное, что словосочетание «Крымская платформа» теперь есть в тексте документа, принятом комитетом Ассамблеи», — написала Поклонская.

Она добавила, что граждан и Украины, и России сегодня действительно волнует не права фигурантов уголовных дел в Крыму, а введение QR-кодов и их законность.

«Разрушение нашей системы ценностей, морали и нравственности может произойти незаметно, пока все заняты обсуждением «российской агрессии», «аннексии Крыма», «крымско-татарского вопроса» и т.д.», — считает Поклонская.

Она напомнила, что референдум в Крыму в 2014 году стал возможен именно благодаря тем людям, которые совершили переворот в Киеве.

«Они ловко манипулируют Украиной и морочат вам голову до сих пор. Это не та власть, за которую боролись искренние украинцы. Российский Крым — это исторический факт и защитная реакция на события в Киеве, на ту дискриминацию по языковому признаку и по политическим взглядам. Сохранение Украины сегодня означает путь вперёд. А людей делят уже не только по признаку «Чей Крым?», но и по наличию QR-кода», — подчеркнула Поклонская.

Экс-прокурор Крыма отметила, что Россия и Украина — это страны, которые могут сохранить свободу и миролюбие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская заявила, что введение QR-кодов нарушает конституционные и базовые права человека.