Москва, , 15:25 — REGNUM Ушёл из жизни известный актёр Игорь Савочкин, сообщили в социальных сетях его друзья.

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Причина смерти не указана, однако известно, что Савочкина неделю назад госпитализировали в одну из московских клиник.

Игорю Савочкину было 58 лет. Он родился в Саратовской области. Он запомнился зрителям по фильмам «Ирония судьбы. Продолжение», «Жесть», «Ночной дозор», Дневной дозор», «Мосгаз», «Чёрная молния», «Адмиралъ», «Левиафан», «Любовь под прикрытием», «Легенда о Коловрате», «Капитан Волкогонов бежал», «Домашний арест», «Иван Денисович».