Ярославль, 18 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. АО «Яргорэлектротранс» закроет задолженность по выплате заработной платы своим сотрудникам не позднее 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Ярославля.

City-yaroslavl.ru Трамваи в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на предприятии задерживают выплату заработной платы части сотрудников. Утром 18 ноября стало известно, что счета «ЯрГЭТ» заблокированы. В мэрии сообщили, что проблемы с выплатой зарплаты возникли именно из-за этого.

«Выплата зарплаты по сроку была запланирована на 11 ноября. В связи с тем, что 11 ноября была произведена временная блокировка счета «ЯрГЭТ» налоговой службой и приостановлены все финансовые операции, перечисление всего объёма денежных средств не было произведено. Прогнозируя это, 10 ноября была заранее выплачена зарплата всем водителям, кондукторам, линейному персоналу, итого 750 человек. Остальным сотрудникам — это 250 человек — зарплата выплачивается с 11 ноября за счёт сборов с линии», — приводит информацию от АО «Яргорэлектротранс» пресс-служба мэрии Ярославля.

Деньги на погашение налоговой задолженности должны поступить 18 ноября.

«Сегодня вечером или завтра в первой половине дня ожидаем разблокировки счета и погашения всей суммы задолженности по заработной плате перед сотрудниками», — приводит информацию от АО «Яргорэлектротранс» пресс-служба мэрии Ярославля.

По словам представителей транспортного предприятия выплатить зарплату осталось «небольшому количеству человек».