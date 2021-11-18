Джакарта, , 15:24 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что за последние сутки в стране выявили 400 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По состоянию на 18 ноября в Индонезии выявили 4 252 345 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 464 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 100 321 человек.

В период с 17 по 18 ноября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 11 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 709 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии выявили 8315 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индонезии заказало два самолета Airbus A400M.

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