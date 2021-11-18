Балашиха, Московская область, 18 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 18 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 152 человека. Следом за Балашихой идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 126 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 118 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1407 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 18 ноября в шести городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.