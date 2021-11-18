Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга подтвердил, что тариф на перемещение задержанных транспортных средств в 2022 году останется на уровне действующих расценок.

Nikolaev ec06ffa5 Эвакуатор

Предельная стоимость эвакуации на штрафстоянку транспортных средств категорий А, В, М, С1 и D1 составит 3004 рубля. Эвакуация транспорта категорий С, D — 18 026 рублей, категорий BE, C1E, D1E — 21 031 рубля, категорий СE, DE (в том числе тяжеловесного или крупногабаритного транспорта) — 24 035 руб.

По сравнению с ныне действующими тарифами стоимость не изменилась.

Стоимость одного часа хранения на штрафстоянке транспорта категорий А, В, М, С1 и D1 не превысит 58 руб., С, D — 116 руб., BE, C1E, D1E — 231 руб. и 341 руб. для категорий СE, DE.