Москва, 18 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Было бы странно, если бы руководитель компании, зарабатывающей на операциях с недвижимостью, рекомендовал бы российским пенсионерам вкладываться во что-то другое, чем покупку квартиры, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Есть, правда, несколько неудобных вопросов. Если россияне станут ещё активнее вкладываться в покупку квартир, до каких уровней взлетят цены, и по силам ли будет такой способ формирования пенсионных накоплений большинству населения?

А другой вопрос — если количество купленных под сдачу в аренду квартир резко возрастет, не получится ли так, что арендодателей окажется куда больше, чем арендаторов? Население сокращается и стареет, в итоге старики будут бегать за молодыми, упрашивая их снять их квартиру хотя бы по цене коммунальных платежей.

Вообще покупка квартиры в качестве инвестиции, несмотря на всю популярность такого шага, идея весьма неоднозначная. Если вам вдруг потребуется извлечь часть вложенных средств, сделать это будет невозможно — придется продавать всю квартиру.

А если вам деньги потребуются срочно, придется ещё и сбросить цену. При этом всё время обладания квартирой придется оплачивать коммуналку, даже тогда, когда квартира будет пустовать.

И мириться с рисками пожара, затопления, и т.д., либо дополнительно тратиться на страховку. Учитывая общую тенденцию к повышению налогов, эта статья расходов также будет только расти. С учетом всех этих факторов доходы от роста стоимости жилья уже не выглядят столь впечатляюще», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский миллиардер, президент Becar Asset Management и гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов считает, что недвижимость является лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии.

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