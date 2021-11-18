Москва, 18 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на урегулирование правоотношений иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, по возмещению ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС), передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Правительство РФ наделяется правом оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства единовременную материальную помощь, финансовую помощь и выплачивать единовременные пособия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Иностранные граждане, постоянно проживающие в стране, наделяются определенными правами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций — за исключением права на медицинское обслуживание. Права возникают в случае наличия международных договоров, предусматривающих аналогичные права для граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом.

Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий иностранным гражданам и лицам без гражданства устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством регионов.