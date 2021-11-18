Киев, 18 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Публикация переписки глава МИД РФ Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ подрывает доверие к России и якобы «добивает нормандский формат». Об этом 18 ноября заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

«По поводу публикации дипломатической переписки, которая проходит в «нормандском формате». Знаете, хочется саркастично пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. Но и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе», — сказал он.

Помимо того, Кулеба добавил, что он договорился со своими коллегами из Германии и Франции о том, чтобы привлечь российскую сторону к переговорному процессу по Донбассу и к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти России ожидают реакции стран Запада на публикацию переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции.