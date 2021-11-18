Москва, , 15:19 — REGNUM Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов отстранён от тренировок после положительного теста на коронавирус. Об этом 18 ноября сообщил начальник команды сборной России Артём Петраков.

Роман Репилов на пьедестале почёта Sandro Halank

«Роман снова отстранен от тренировок. Вчера он опять сдал положительный тест на ковид, а сегодня утром — отрицательный», — цитирует Петракова ТАСС.

Он отметил, что для допуска на трассу нужно сдать два отрицательных теста подряд.

Ранее сборная России была вынуждена готовиться в условиях карантина в отдельности от зарубежных коллег из-за положительного теста на коронавирус у Павла Репилова.