Москва, 18 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов отстранён от тренировок после положительного теста на коронавирус. Об этом 18 ноября сообщил начальник команды сборной России Артём Петраков.

Sandro Halank Роман Репилов на пьедестале почёта

«Роман снова отстранен от тренировок. Вчера он опять сдал положительный тест на ковид, а сегодня утром — отрицательный», — цитирует Петракова ТАСС.

Он отметил, что для допуска на трассу нужно сдать два отрицательных теста подряд.

Ранее сборная России была вынуждена готовиться в условиях карантина в отдельности от зарубежных коллег из-за положительного теста на коронавирус у Павла Репилова.