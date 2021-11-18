Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Реже предприятие погасило перед работниками задолженность по зарплате свыше 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Сотрудники Ржевской городской прокуратуры проверили соблюдение трудового законодательства на предприятии. Оказалось, что перед работниками образовалась внушительная задолженность по заработной плате. Руководители предприятия не выплачивали ее подчиненным в августе и сентябре 2021 года. В общей сложности без зарплаты остались 202 работника.

По результатам проверки прокуратура внесла предписание руководителю предприятия. Возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы в установленный срок»). Задолженность перед работниками погасили в полном объеме.