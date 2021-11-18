Тюмень, , 15:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 335 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 342 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 ноября коронавирусом заразились 76 984 человека, выздоровели 60 412 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 18 ноября в регионе скончался 2621 пациент с COVID-19 (на 10 человек больше, чем днём ранее).

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