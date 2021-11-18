Ереван, 18 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Россия оказывает поддержку Белоруссии, против которой введены нелегитимные санкции. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко а в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы оказываем поддержку в преодолении последствий нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии», — заявил Мишустин.