Липецк, , 15:17 — REGNUM В Липецкой области завершён ремонт участка автодороги Добринка — Верхняя Матрёнка, проведённый в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Дорога в Добринском районе Липецкаяобласть.рф

Подрядчик — «Липецкдоравтоцентр» — обеспечил все указанные в контракте работы: фрезерование старого покрытия, восстановление кромки проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебнем, устройство съездов, отремонтировал две водопропускные трубы и пешеходную дорожку возле остановки на повороте к Александровке, там же оборудованы две посадочные площадки и установлен остановочный павильон.

В ближайшее время в Добринском районе будет сдан ещё один объект нацпроекта — почти девять километров трассы Грязи — Хворостянка — Добринка.

«Ежегодно мы ремонтируем внушительное число дорог, при этом большое внимание уделяем муниципалитетам. Сегодня на наглядных примерах мы видим, как меняются сельские дороги, которые становятся качественнее и безопаснее», — заявил Игорь Артамонов.