Липецк, 18 ноября 2021, 15:17 — REGNUM В Липецкой области завершён ремонт участка автодороги Добринка — Верхняя Матрёнка, проведённый в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Подрядчик — «Липецкдоравтоцентр» — обеспечил все указанные в контракте работы: фрезерование старого покрытия, восстановление кромки проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебнем, устройство съездов, отремонтировал две водопропускные трубы и пешеходную дорожку возле остановки на повороте к Александровке, там же оборудованы две посадочные площадки и установлен остановочный павильон.
В ближайшее время в Добринском районе будет сдан ещё один объект нацпроекта — почти девять километров трассы Грязи — Хворостянка — Добринка.