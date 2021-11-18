Казань, 18 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие дни прогнозируют теплую неустойчивую погоду с обильными осадками и сильным ветром. Об этом 18 ноября сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снежная каша

Утром и днем 19 ноября на территории Татарии местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 17 м/с. Возможен небольшой снег. Температурный фон ночью составит —2…— 7 градусов, днем около —5 мороза.

В выходные дни, 20 и 21 ноября районы республики окажутся под влиянием смещающегося с запада глубокого обширного циклона, который принесет теплую неустойчивую погоду с обильными осадками и сильным ветром. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы и снежная каша. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни будут выше нормы на 3−4 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии 19 ноября может пройти небольшой снег, низовая метель, гололед, на дорогах гололедица. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха может опуститься до — 18 °C, днем воздух может прогреться до 0 °C. На некоторых участках автодорог туман, видимость до 1000 метров.

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