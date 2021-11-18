Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе не доверяет отчёту консилиума врачей, собранного омбудсменом Грузии Нино Ломджария для оценки здоровья экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом Кобахидзе 18 ноября заявил журналистам.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что медики составили отчёт на тот случай, если бывший грузинский лидер продолжит голодать. Но тот уже заявляет, что не прекращает голодовку из-за того, что в тюремной больнице нет условий для этого.

«Михаил Саакашвили заявляет, что у него больше нет политических требований, — сказал лидер правящей партии. — Его единственное требование — перевод в гражданскую клинику. По его словам, если ему будет обеспечено надлежащее лечение после голодовки, он прекратит голодать».

Кобахидзе добавил, что в состав консилиума набрали врачей, которые якобы политически пристрастны. Это известно, исходя из их публичных заявлений, сделанных ранее.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. Саакашвили заявил, что обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.

11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную больницу, а его несли, держа за руки и за ноги.

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