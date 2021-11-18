Тбилиси, 18 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе не доверяет отчёту консилиума врачей, собранного омбудсменом Грузии Нино Ломджария для оценки здоровья экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом Кобахидзе 18 ноября заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что медики составили отчёт на тот случай, если бывший грузинский лидер продолжит голодать. Но тот уже заявляет, что не прекращает голодовку из-за того, что в тюремной больнице нет условий для этого.

«Михаил Саакашвили заявляет, что у него больше нет политических требований, — сказал лидер правящей партии. — Его единственное требование — перевод в гражданскую клинику. По его словам, если ему будет обеспечено надлежащее лечение после голодовки, он прекратит голодать».

Кобахидзе добавил, что в состав консилиума набрали врачей, которые якобы политически пристрастны. Это известно, исходя из их публичных заявлений, сделанных ранее.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Ряд врачей более месяца заявляют о его критическом состоянии. Саакашвили заявил, что обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.

11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную больницу, а его несли, держа за руки и за ноги.