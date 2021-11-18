Кострома, , 15:25 — REGNUM Транспортная развязка между улицей Галичской и Костромской в Костроме будет построена за счёт средств федерального бюджета. Решение об этом было принято в ходе встречи губернатора Костромской области Сергея Ситникова с первым заместителем Министра транспорта России Андреем Костюком 17 ноября 2021 года.

Большегруз © Наталья Диева

Развязка соединит две городские улицы в районе аэропорта, обеспечив выход на федеральную трассу Кострома-Шарья-Киров-Пермь (Р-243). Это разгрузит жилые микрорайоны от потока транзитных большегрузов и позволит асфальту дольше оставаться в нормативном состоянии.

Проект развязки уже готов, средства на реализацию в размере 180 миллионов рублей области выделит федеральный бюджет. Строительство намечено на 2022 — 2023 годы.

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