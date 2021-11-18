Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Екатеринбурге могут ввести систему QR-кодов для посещения вузов. Таким образом власти надеются убедить студентов вакцинироваться. Об этом на закрытом совещании с ректорами университетов заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

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Он отметил, что по уровню вакцинации в регионе отстают две группы населения: пенсионеры и студенты. В связи с этим Креков предложил министерству образования собрать информацию о вакцинации со всех вузов и продумать и схему реализации QR-кодирования в каждом учебном заведении. Замгубернатора добавил, что важно не просто ввести QR-коды, но и наладить контроль за соблюдением системы входа и выхода по ним в вузы.

Студентов УрФУ уже попросили отчитаться о наличии или отсутствии кода. Его просят загрузить на специальный сервис, сообщают СМИ. Молодые люди должны выполнить требования до 20 ноября.