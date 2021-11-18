Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Сценарист фильма «Богемская рапсодия» Энтони МакКартен обвинил продюсерскую компанию GK Films в том, что она не расплатилась с ним в полном объёме. Об этом 18 ноября сообщает портал The Wrap.

Рами Малек в роли Фредди Меркьюри Цитата из к/ф «Богемская рапсодия». реж Брайан Сингер. 2018. Великобритания, США

МакКартен подал иск в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) 10 ноября 2021 года. В заявлении он утверждает, что должен был получить 5% от всего «чистого дохода» от показов картины, и что эта сумму должны были рассчитать и выплатить ему в соответствии со «стандартным определением» понятия «чистый доход», которого придерживается в своих документах GK Films.

В иске сценарист также сообщил, что не получил ни доллара из причитающейся ему суммы, поскольку согласно бухгалтерскому отчёту, выпущенному Twentieth Century Fox Film Corporation, дефицит бюджете картины составляет $51 млн. Он пояснил, что не получил деньги по той причине, что Fox понимает под «чистым доходом» не то, что GK Films.

Напомним, премьера картины «Богемская рапсодия» состоялась 1 ноября 2018 года. При официальном бюджете $52 млн картина собрала в США $216 млн, а в мировом прокате — $911,1 млн.

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