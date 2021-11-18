Москва, 18 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Странно, конечно, что деньги, которые Россия получала за газ, прокачиваемый по польским трубам, не представлялись польскому премьеру настолько опасными, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Armenia.gazprom.ru Газохранилище

«Видимо, направить их на покупку вооружений Путину было сложнее, поскольку это были специальные деньги, обработанные знаменитым польским миролюбием.

С другой стороны, если такой подход имеет право на существование, значит, Россия заинтересована в том, чтобы у европейцев было меньше денег, чтобы они не могли тратить их на строительство новых военных баз у наших границ.

Интересно, как отреагирует польский премьер, если исходя из такой логики Россия объявит эмбарго польским товарам?

Впрочем, есть и другая логика. Чем выгоднее России и Европе будет торговать между собой, тем меньше вероятность того, что дело в итоге дойдет до применения оружия.

В конце концов, зачем России завоевывать Польшу, которой после этого придется продавать газ по внутрироссийским ценам.

Ну, а польскому премьеру лучше подумать, чем будут отапливать свои квартиры его сограждане, если вдруг не найдется достаточно миролюбивого продавца, которому деньги за газ можно будет заплатить без страха, что он их потратит на что-нибудь нехорошее. Например, на подготовку арабских террористов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: Премьер-министр Польши призвал не давать России деньги за газ