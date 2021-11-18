Красногорск, , 15:11 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 62 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 18 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этот показатель повторил максимальное значение суточной смертности от COVID-19. Ранее такое же число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9 и 15 ноября 2021 года.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 9 750 человек.

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