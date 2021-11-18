Махачкала, 18 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. На Северном Кавказе отмечаются положительные результаты в работе следственных органов СК России. В течение девяти месяцев 2021 года ведомством достигнуты существенные результаты. Об этом заявил 17 ноября глава СКР Александр Бастрыкин в ходе выездного оперативного совещания, которое прошло в Дагестане.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Так, по его словам, в 2021 году в субъектах СКФО произошло меньше убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Раскрываемость преступлений выросла. Так, из 8257 уголовных дел завершено расследование по 4307, в том числе окончено 610 дел коррупционной направленности.

Что касается преступлений террористической направленности, то большинство сообщений о них было зарегистрировано в Дагестане — 432, в Чечне — 115.

Глава ведомства, отметил, что в части качества следствия и улучшения результатов деятельности следственных органов намечены положительные изменения. При этом он подчеркнул, что эта работа должна быть непрерывной.